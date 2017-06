Ruim 120 auto’s bekrast in Groningen

In de stad Groningen zijn een of meerdere mensen actief die de lak en ruiten van auto’s bekrassen. In een kleine week tijd heeft de politie ruim 120 meldingen en aangiften binnengekregen van mensen van wie de auto op deze manier is beschadigd.

De meeste meldingen komen uit de omgeving van de binnenstad en de noordelijke en zuidelijke wijken. Volgens een woordvoerder van de politie zit er geen patroon of boodschap in de manier van krassen.

Gedupeerden wordt verzocht via internet aangifte te doen. De politie is op zoek naar beelden van beveiligingscamera’s om te achterhalen wie verantwoordelijk is voor de vernielingen.