Via een crowdfundingsactie is in een dag tijd al ruim 120.000 euro ingezameld voor de nabestaanden van Marcin Kolczynski. De 37-jarige Pool verdronk zondag nadat hij drie kinderen uit zee had gered bij Julianadorp (Noord-Holland).

De inzameling is georganiseerd door een bekende van het gezin van Kolczynski. Zij zegt hen te willen helpen met de kosten van de begrafenis en het repatriƫren van het lichaam van de Pool.