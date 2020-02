Ruim 12.000 registraties doodgeboren kinderen

In het afgelopen jaar zijn er ruim 12.000 kinderen opgenomen in de Basisregistratie Personen (BRP). Zondag was het een jaar geleden dat met een wetswijziging registratie mogelijk werd maakt.

Het kabinet had gerekend op zo’n 550 inschrijvingen per jaar, ongeveer het aantal doodgeboren kinderen per jaar na een zwangerschap van 24 weken of langer. Maar het inschrijven mag ook met terugwerkende kracht. Daarvan blijken veel ouders gebruik te hebben gemaakt.

De wijziging volgde op een initiatief van Natasja Geyteman uit Katwijk. Zij vond het onterecht dat haar in 2007 levenloos geboren dochter Jolie niet in aanmerking kwam voor opname in de Basisregistratie Personen.

In 2012 begon zij een petitie, en daarna sprak zij met ministers en beleidsmakers. Uiteindelijk werd het wetsvoorstel unaniem aangenomen in de Kamer. Geyteman: „Er is echt een ommezwaai gemaakt van systeemdenken naar kijken naar de menselijke kant.”