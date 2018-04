„Ruim 1100 dieren weg uit Oostvaardersplassen”

Ruim 1150 herten en paarden moeten op de kortst mogelijke termijn weg uit de Oostvaardersplassen (OVP). Mogelijk loopt dit aantal nog op door de geboorte van jonge dieren dit voorjaar. Dat schrijft de commissie-Van Geel in het advies dat woensdagmiddag is aangeboden aan de provincie Flevoland.

Voor de 980 edelherten die moeten verdwijnen is geen andere oplossing dan afschot, stelt de commissie. 180 paarden kunnen mogelijk naar andere natuurgebieden in Europa. Er zijn op dit moment nog geen 160 runderen en daarvoor is ruimte genoeg.

Het aantal grote grazers, dat was opgelopen naar meer dan vijfduizend vorig najaar, moet drastisch naar beneden vanwege geadviseerde aanpassing van het gebied en omdat de natuur tijd nodig heeft om zich te herstellen. In de ‘ nieuwe’ OVP is ruimte voor circa 1500 dieren, aldus de commissie.

Gedeputeerde Staten (GS) van Flevoland zijn blij met het „afgewogen” advies dat de commissie-Van Geel woensdag heeft gegeven over de toekomst van de Oostvaardersplassen. „We beseffen heel goed dat het erg ingewikkeld was. Het gebied maakt veel sentimenten los”, zei verantwoordelijk gedeputeerde Harold Hofstra.

De Oostvaardersplassen gaan samen met het Markermeer en de Marker Wadden mogelijk het nieuwe nationaal park Nieuw Land vormen. Later dit jaar verschijnt daarover een plan dat samen met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Flevolandschap is gemaakt. Flevoland is tevreden dat de commissie het conceptplan toejuicht. „De nieuwe natuur is niet alleen een opgave voor ons, maar ook voor Rijk, Lelystad en Almere.”

GS komen in mei met een voorstel voor het nieuwe beheer van de Oostvaardersplassen. Provinciale Staten willen voor de zomervakantie een besluit nemen.

Staatsbosbeheer, beheerder van de Oostvaardersplassen, ziet in de adviezen van de commissie-Van Geel aanknopingspunten voor verdere ontwikkeling van het natuurgebied. De instantie zegt daarbij te streven naar een „maatschappelijk gedragen en praktisch uitvoerbaar beheer van de grote grazers” in de Oostvaardersplassen