Ruim 1000 kilo coke tussen rolkoffers met haarproducten

De douane heeft maandag in de haven van Rotterdam 1050 kilo cocaïne aangetroffen. De straatwaarde van de drugs wordt geschat op ruim 78 miljoen euro, aldus het Openbaar Ministerie. De cocaïne werd gevonden in tientallen rolkoffers in een container met haarproducten.

De haarproducten waren bestemd voor een bedrijf in Nijmegen, dat volgens het OM niets met de smokkel te maken lijkt te hebben. De container was afkomstig uit de Verenigde Staten en werd in Panama overgeladen op het schip waarmee het in de Rotterdamse haven arriveerde.

De drugs zijn inmiddels vernietigd.