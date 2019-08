Ruim 100 veteranen WOII in alle rust bijeen

Ruim honderd mannen die in de Tweede Wereldoorlog hebben gediend voor het Koninkrijk der Nederlanden komen donderdag bijeen op het Veteraneninstituut in Doorn. Het is naar verwachting de laatste keer dat zoveel, nu zeer hoogbejaarde Nederlandse veteranen bij elkaar zijn, aldus een woordvoerster van het instituut.

De ontmoeting is georganiseerd omdat Nederland zaterdag begint aan de officiële viering van 75 jaar vrijheid. Tot in het najaar van 2020 zijn er tal van herdenkingen en festiviteiten om het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederland en Nederlands-Indië te markeren.

Maar voor veel veteranen, die nu in de negentig en zelfs al over de honderd jaar zijn, zijn zulke bijeenkomsten veel te massaal. Enkelen van hen gaan nog wel naar herdenkingen, maar voor de meesten is dat niet meer haalbaar. Een intiem samenzijn kunnen ze nog wel aan, aldus het instituut.

In Doorn zijn oud-strijders van allerlei pluimage aanwezig. Er zijn leden van de Prinses Irene Brigade, maar ook verzetslieden en veteranen die in Indië hebben gevochten. Ze kijken onder andere naar een voorvertoning van de documentaire Stemmen uit de Oorlog van Gijs Wanders. Deze documentaire over de veteranen wordt later dit jaar op tv uitgezonden.