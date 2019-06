Ruim 100 schademeldingen beving Garrelsweer

Na de aardbeving zondagochtend bij het Groningse Garrelsweer zijn 127 nieuwe schademeldingen binnengekomen. Dat heeft de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) laten weten. Volgens het KNMI had de beving, die rond 07.00 uur plaatsvond, een kracht van 2,5.

’‘Hoeveel meldingen het directe effect zijn van de beving in Garrelsweer, is op dit moment niet te zeggen’‘, aldus de commissie. Zes meldingen gingen over een acuut onveilige situatie (AOS). Het team dat deze meldingen onderzoekt, is zondag om 17.00 uur bij vijf van de zes adressen langs geweest en daar bleken geen extra veiligheidsmaatregelen nodig.

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken vindt het ’‘heftig voor de bewoners dat ze weer opgeschrikt worden door een beving en mogelijk opnieuw te maken krijgen met schade’‘.

De vorige beving in Groningen, op 22 mei in Westerwijtwerd, was met een kracht van 3,4 relatief zwaar. Het aantal schademeldingen in verband met die beving was zondag opgelopen tot 4832. Normaal komen bij het TCMG circa 200 schademeldingen per week binnen. De afgelopen tijd waren dat er minstens 200 per dag.

’‘De toename van het aantal meldingen na de beving bij Westerwijtwerd duurt nog steeds voort.’’ Volgens de commissie houdt dat mogelijk verband met het Kamerdebat van dinsdagavond over de gaswinning. De gaskraan wordt geleidelijk dichtgedraaid. In 2018 nam het aantal bevingen af.