Door de protesterende boeren stond er woensdagochtend iets voor 06.00 uur al ruim 100 kilometer file. Vooral op de A1, A2, A6 en A28 is het druk. Daar rijden veel trekkers die onderweg zijn naar Bilthoven om actie te voeren bij het RIVM. De boeren gaan later op de dag ook in Den Haag nog demonstreren.

Twee weken geleden leidden de protesten van de boeren in Den Haag tot een recordfile van ruim 1000 kilometer.