Ruim 10.000 kilo hondenbrokken naar zwerfhonden op Curaçao

Ruim 10.000 kilo hondenbrokken worden de komende tijd opgestuurd naar Curaçao. Dierenbeschermingsorganisatie House of Animals in Amsterdam vreest dat zwerfhonden op het eiland omkomen van de honger, doordat ze door de coronamaatregelen weinig eten meer krijgen van toeristen en restaurants.

De eerste veertig zakken, ruim 1000 kilo, voer zijn zondag aangekomen, zegt Karen Soeters van House of Animals. Ze vraagt zich af of 10.000 kilo genoeg is, omdat wordt verwacht dat het aantal zwerfhonden op Curaçao flink zal toenemen. „Veel mensen hebben nu financiële problemen en hebben geen geld om hun honden nog te verzorgen.”

Ruim vijftig vrijwilligers van de Stichting Feed Friends zorgen ervoor dat de honden dagelijks hun voer krijgen. „Vanaf nu komt er elke maand een nieuwe lading”, aldus Soeters. „Dankzij een inzamelingsactie onder Nederlandse dierenliefhebbers hebben we nu genoeg geld om de zwerfhonden het komende half jaar van een hongerdood te redden.”