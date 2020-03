‘Ruim 10.000 Brabantse kinderen thuis door ziekmelding leraren’

Zeker tienduizend Brabantse schoolkinderen zitten thuis, doordat in de provincie veel leerkrachten zich ziek hebben gemeld. Omroep Brabant heeft een inventarisatie gemaakt van de gevolgen en komt tot dit aantal. Eerder werd al duidelijk dat in Eindhoven veel scholieren geen les krijgen.

Het ziekteverzuim is hoger dan normaal, doordat veel leerkrachten gehoor geven aan de oproep van het RIVM aan Brabanders om ook bij milde gezondheidsklachten thuis te blijven. Noord-Brabant is de provincie met het hoogste aantal vastgestelde gevallen van het coronavirus en de herkomst is niet altijd duidelijk. Met de oproep hoopt het RIVM verdere verspreiding tegen te gaan.

In Eindhoven en omgeving zitten ruim 4100 leerlingen thuis, telde Omroep Brabant. Tilburg volgt met ruim 2800 ‘thuiszitters’ en in Den Bosch krijgen ruim duizend kinderen geen lessen. Eerder werd al duidelijk dat in Breda ongeveer 700 kinderen geen onderwijs kunnen volgen.