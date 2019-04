Ruim 1,5 ton uitgekeerd aan Joodse polissen

De Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa (SIVS) heeft vorig jaar 156.365 euro uitgekeerd aan 560 rechthebbenden. Dat is de helft minder dan in 2017, toen er 330.675 euro werd uitgekeerd, zo blijkt uit het jaarverslag over 2018. Volgens voorzitter Ernst Numann heeft de daling vooral te maken met één grote polis (142.465 euro) die in 2017 is uitgekeerd.

De SIVS is sinds 2000 belast met het onderzoek naar en het uitbetalen van niet-uitgekeerde polissen van Joodse oorlogsslachtoffers, zoals een levensverzekering. Vorig jaar kreeg SIVS 532 nieuwe aanvragen binnen, tegen 580 het jaar ervoor.

Van alle 22.021 aanvragen die tot nu toe zijn binnengekomen bij SIVS, is 97 procent afgehandeld. Sinds het begin is meer dan 8,3 miljoen euro uitgekeerd.