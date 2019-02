RUG start dependance in Philipsfabriek Drachten

De Rijksuniversiteit Groningen opent een dependance in Drachten. Op het terrein van Philips wordt een monumentaal bedrijfspand verbouwd tot moderne opleidings- en onderzoekslocatie.

De RUG vestigt in de Friese plaats een deel van de afstudeerrichting Smart Factories (slimme fabrieken), onderdeel van Mechanical Engineering (werktuigbouwkunde). Het eerste jaar van deze opleiding volgen studenten in Groningen, het tweede jaar krijgen ze les, doen ze onderzoek en schrijven ze hun scriptie in Drachten.

Dat is vrijdag bekendgemaakt. Vrijdagmiddag zette RUG-bestuursvoorzitter Jouke de Vries zijn handtekening onder een samenwerking met het Innovatiecluster Drachten. Dat is een groep van inmiddels achttien technologische bedrijven, waaronder Philips, die de noordelijke slimme industrie al ruim vijf jaar samen op de kaart proberen te zetten. Er werken 3800 mensen. De afspraken zijn eerst voor vijf jaar. De provincie Friesland en de gemeente Smallingerland dragen samen ruim een half miljoen euro subsidie bij.

„We wilden als bedrijven een technische universiteit dichtbij. Met deze opleiding wordt de aanwas van technisch talent in de nabije omgeving op een professionele manier vormgegeven”, zegt Joost Krebbekx, programmamanager van het Innovatiecluster. „Aanstaande werktuigbouwkundigen schrijven straks hier hun masterthesis, met op fietsafstand de bedrijven van het Innovatiecluster en met op loopafstand de beschikbaarheid van hoogtechnologische apparatuur. De RUG wordt hiermee een echte technische universiteit. Nu verliest het noorden nog vaak technici aan de TU’s in Delft, Eindhoven en Twente vanwege het gebrek aan een volwaardige masteropleiding.”

„Ik ben een trotse wethouder: we worden een universiteitsstad. En daarmee ook onderdeel van de universiteit van het noorden”, aldus wethouder Robert Bakker van Smallingerland. „Toen ik 34 jaar geleden zelf voor een technische universitaire studie koos, had ik hier geen mogelijkheden en werd het Enschede. Het is fantastisch dat de RUG dit nu bij ons oppakt, en met een vakgebied dat perfect aansluit bij onze bedrijven. Het is ook noodzaak, want we zullen moeten innoveren in het productieproces omdat we minder handjes hebben in de toekomst.” Bakker doelt op de vergrijzende samenleving, met een kleiner aandeel werkenden die de economie moet dragen.

De studie werktuigbouwkunde aan de RUG bestaat nu uit twee afstudeerrichtingen en dat worden er vier. Smart Factories wordt op dit moment volledig in Groningen aangeboden, maar studenten verhuizen dus het tweede jaar naar Friesland. De andere drie richtingen zijn volledig te volgen in Groningen. Een woordvoerder van de RUG meldt dat bij het opzetten van technische masteropleidingen al veel met het bedrijfsleven wordt samengewerkt. De goede relatie met het Innovatiecluster, en in het bijzonder Philips, brengt de universiteit nu naar Drachten.

Na de zomer van 2020 worden de eerste, naar verwachting, vijftien tweedejaarsstudenten Smart Factories in Drachten ontvangen. Dat geeft de tijd om het oudste gebouw op het Philipsterrein, van kort na de Tweede Wereldoorlog, te verbouwen en in te richten met een collegezaal, lesruimten, vergaderzalen en een praktijkruimte, voor bijvoorbeeld de 3D-metaalprinter die al aanwezig is. De deelopleiding moet in vijf jaar groeien naar zestig studenten om financieel uit te kunnen, zegt Krebbekx.