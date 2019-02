Ruangrupa doet volgende Documenta

Het Indonesische kunstenaarscollectief Ruangrupa krijgt de artistieke leiding over de komende Documenta (2022) in Kassel, de fameuze vijfjaarlijkse wereldtentoonstelling van eigentijdse kunst.

Het tien mensen tellende gezelschap is ook in Nederland geen onbekend fenomeen: het verzorgde in Arnhem de invulling van de Sonsbeek-tentoonstelling van 2016: SONSBEEK ’16: transACTION.

De Documenta is sinds de eerste aflevering in 1955 uitgegroeid tot een van de belangrijkste evenementen op het gebied van actuele beeldende kunst in de wereld. De tentoonstelling duurt honderd dagen en heeft plaats in heel Kassel.