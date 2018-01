RTL trekt onderzoek verkeersonveilige wegen in

RTL Nieuws trekt een maandag gepubliceerd onderzoek over verkeersonveilige plekken in. De resultaten van het onderzoek dat RTL Nieuws deed staan niet onomstotelijk vast, stelt de nieuwsrubriek maandagmiddag. „Door een onvolkomenheid in de gehanteerde methode kan het weergegeven aantal ongevallen per locatie niet met zekerheid worden vastgesteld. Verkeersonderzoeksbureau VIA heeft ons daarop gewezen. De hoeveelheid ongelukken per locatie kan lager, maar ook hoger uitvallen”, staat op de website.

RTL stelde onder meer dat het Keizer Karelplein in Nijmegen met zeker 83 ongelukken in drie jaar tijd de meest verkeersonveilige plek van het land zou zijn. Nu zegt RTL: „Zo kan wel worden gesteld dat het Keizer Karelplein in Nijmegen tot de meest verkeersonveilige locaties van het land behoort, maar op basis van dit onderzoek niet dat het de meest onveilige is.”

RTL heeft de betreffende publicaties van de site gehaald. De redactie gaat in samenwerking met verkeersonderzoeksbureau VIA een nieuw onderzoek doen.

De gemeente Nijmegen relativeerde de beweringen van RTL al: „Bij de ruim tachtig ongelukken tussen 2014 en 2017 raakten maar drie mensen gewond, twee fietsers en een automobilist. De rest was blikschade, waar de politie niet eens meer aan te pas komt.”