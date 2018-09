RST Zorgverleners reorganiseert per 1 januari 2019

RST Zorgverleners gaat per 1 januari 2019 reorganiseren. Dat heeft bestuurder Peter Boudewijn donderdag bevestigd. Het besluit heeft gevolgen voor circa 200 cliënten en zo’n 80 medewerkers.

De reorganisatie betreft uitsluitend de onderdelen verpleging en verzorging. De RST trekt zich terug uit enkele regio’s en gaat zich uitsluitend richten op zogeheten kerngebieden.

Kerngebieden zijn Staphorst, Rijssen, Urk, Veluwe, Barneveld en omstreken, Veenendaal/Ede en omstreken, Neder-Betuwe, Drechtsteden-West en Zuid-Beveland/Reimerswaal. Kraamzorg en huishoudelijke hulp zijn winstgevende takken en daarvoor blijven de zorggebieden ongewijzigd.

De verandering heeft gevolgen voor circa 200 van de 4000 à 5000 cliënten. „Dit lijkt misschien een klein aantal”, zegt Boudewijn. „Maar voor de cliënten die het betreft heeft dit natuurlijk veel impact.” De bestuurder zegt dat er gesprekken lopen met organisaties als Cedrah, Agathos en Curadomi over overname van cliënten. „Uiteraard gebeurt dit in samenspraak met de zorgvragers.”

De reorganisatie treft ook zo’n 80 van de ongeveer 1200 medewerkers. Boudewijn: „We hebben veel vacatures, dus een deel zal worden overgeplaatst naar een van de kerngebieden. Een ander deel zal met de cliënten meegaan naar een andere zorgaanbieder of zelf kiezen voor een andere werkgever. Ik verwacht dat voor 99 procent van de medewerkers een juiste oplossing zal worden gevonden.”

De bestuurder zegt dat komende gesprekken met aanverwante organisaties meer duidelijkheid zullen scheppen. Hij denkt dat de RST in de kerngebieden kan groeien, mede door de overname van cliënten en personeel van Cedrah, Agathos en Curadomi. „Er zullen over en weer cliënten en personeel worden uitgewisseld.” Boudewijn zegt dat de samenwerking nodig is om „reformatorisch-christelijke zorg” in stand te houden.

De reorganisatie is, aldus Boudewijn, enerzijds het gevolg van overheidsbeleid. Ook speelt mee dat het voor zorgvragers uit de gereformeerde gezindte steeds minder vanzelfsprekend wordt om voor reformatorische zorg te kiezen. „We zien deze trend verrassend genoeg vooral onder ouderen. De jongere generatie daarentegen kiest vaak wél bewust voor identiteitsgebonden zorg.”

De RST-cliëntenraad steunt het besluit om te reorganiseren. Voorzitter Jan Bouw zegt dat het „een keus is die je liever niet maakt, maar wel een die nodig is.”

De RMU is geschrokken van de omvang van de reorganisatie. „Dit geeft onzekerheid aan veel medewerkers.” Toch denkt de vakorganisatie dat het „mogelijk moet zijn om voor veel mensen een nieuwe plek te vinden.” De RMU schuift aan bij de gesprekken over personele gevolgen.

Gevolgen reorganisatie

- Wat verpleging en verzorging betreft gaat de RST zich per 1 januari 2019 beperken tot zogeheten kerngebieden. De organisatie trekt zich terug uit onder meer Rivierenland, het oostelijk deel van de Drechtsteden, Woerden, Bodegraven, Kockengen, Kampen, IJsselmuiden en Elburg.

- De zorggebieden voor kraamhulp en huishoudelijke hulp blijven ongewijzigd.

- De reorganisatie treft circa 200 van de 4000 à 5000 cliënten.

- Zo’n 80 medewerkers van de 1200 worden overgeplaatst of ondergebracht bij verwante organisaties.