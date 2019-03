„Rozendaal heeft altijd een hoge opkomst”

Het Gelderse villadorp Rozendaal, ten noorden van Arnhem, behaalde woensdag bij de verkiezing voor de Provinciale Staten met 79,6 procent de hoogste opkomst. Volgens een woordvoerster van de gemeente is dit te danken aan de grote betrokkenheid van de kiezers.

„We zijn een klein dorp en de inwoners vinden stemmen heel belangrijk. We hebben altijd hoge opkomstcijfers. Vier jaar geleden hadden we een opkomst van ruim 75,3 procent en in 2011 zo’n 84 procent. Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen ging bijna 96 procent van de inwoners naar de stembus.”

Rozendaal telt 1655 inwoners. In de gemeente bleef de VVD de grootste partij met 35 procent van de stemmen, gevolgd door D66 (11,7 procent) en GroenLinks (11 procent).