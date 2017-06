‘Roze’ viering niet in Sint-Jan na protesten

Een viering in de Sint-Janskathedraal ter gelegenheid van Roze Zaterdag op 24 juni in Den Bosch gaat toch niet door. Bisschop Gerard de Korte heeft zijn toestemming voor een oecumenische viering in de bisschopskerk ingetrokken wegens protesten van priesters en gelovigen.

„De commotie binnen het bisdom rond de beoogde gebedsdienst is zodanig dat de goede verhoudingen binnen de geloofsgemeenschap in het geding zijn”, schrijft De Korte donderdag in een brief.

Volgens een woordvoerder van het bisdom zal er wel een dienst worden gehouden in de protestantse kerk in Den Bosch.