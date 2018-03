Rovers van politiekleding aangehouden

De politie heeft vijf personen aangehouden die mogelijk betrokken waren bij het beroven van een pakketbezorger in Utrecht. De overvallers maakten onder meer politiekleding buit. De verdachten zijn tussen de 18 en 45 jaar oud en komen alle vijf uit Utrecht.

De pakketbezorger werd eind februari overvallen door twee mannen op de woonboulevard vlakbij de IKEA in Utrecht. De overvallers sloten de bezorger op in zijn busje en gingen er met politiekleding en andere spullen vandoor.

De politie heeft spullen van de verdachten in beslag genomen en onderzoekt of die tijdens de overval zijn meegenomen. De politie kon niet zeggen of politiekleding in beslag is genomen. Een woordvoerster legde uit dat de verdachten in beperking zitten en dat de politie daarom terughoudend is met het verstrekken van informatie over de zaak.