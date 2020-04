Rovers bedreigen 20-jarige Rotterdammer uur lang met vuurwapen

Twee onbekende mannen hebben woensdag een 20-jarige Rotterdammer een uur lang met een vuurwapen bedreigd en hem van zijn scooter en telefoon beroofd. Bij metrostation Rijnhaven dwongen de twee het slachtoffer mee te rijden naar de wijk Beverwaard, waar hij de scooter en telefoon moest achterlaten.

Maar omdat de daders ook geld wilden, reisden ze met de 20-jarige (nog steeds bedreigd met het wapen) met de metro terug. Bij de Mijnsherenlaan wist hij echter aan zijn belagers te ontkomen en belde hij de politie. De scooter werd later teruggevonden in de Beverwaard. De politie doorzocht nog een pand in de Beesdestraat in de wijk, maar zonder resultaat.