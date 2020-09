Rover wil betere doorstroming van Amsterdams openbaar vervoer

Het Amsterdamse openbaar vervoer moet beter, vindt Rover. Volgens de reizigersorganisatie is een betere doorstroming van de tram en bus nodig, staat in een notitie die maandag aan vervoerswethouder Sharon Dijksma is overhandigd.

„Om van de autoluwe stad een succes te maken, is snel en aantrekkelijk openbaar vervoer nodig dat de reiziger brengt waar die moet zijn”, zegt de Amsterdamse afdeling van Rover. „Maar door in te zetten op het opheffen van haltes of van vrije trambanen maakt de gemeente de verkeerde keuze.” Volgens de organisatie zijn de rijtijden van tram en bus de afgelopen jaren niet sneller geworden en zijn de loopafstanden naar de haltes langer. „Dat moet anders”, stelt Rover.

De organisatie wil dat de gemeente gaat kijken waar de doorstroming beter kan. Voor de tram te beginnen in de binnenstad en de negentiende-eeuwse wijken. „Daar is de gebruiksintensiteit van het ov groot, de verkeersruimte beperkt en staat de doorstroming het meest onder druk. In de naoorlogse wijken vragen busreizigers om snelle verbeteringen. Vooral daar waar regelmatig sprake is van ernstige autohinder.”