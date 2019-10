Rover: weer veel volle treinen in september

Reizigersorganisatie Rover heeft in september ongeveer duizend meldingen over overvolle treinen ontvangen. Dat aantal is bijna gelijk aan dezelfde maand vorig jaar. Volgens de reizigersorganisatie staat de herfst elk jaar garant voor veel meldingen van een te grote drukte in treinen.

Vorig jaar kwamen de meeste meldingen uit de Randstad, maar afgelopen maand uit het hele land. Waardoor dat komt, weet Rover niet precies. Volgens een woordvoerster hangen overvolle treinen vaak samen met omstandigheden, zoals een evenement of een school die net uitgaat.

De sprinter tussen Haarlem en Amsterdam staat op de eerste plek van meest gemelde drukke trajecten in september. De intercity tussen Alkmaar en Zaandam staat op de tweede plaats, gevolgd door de intercity tussen Lelystad en Almere Centrum. Nieuw in de top tien, op de vijfde plek, is de stoptrein van Breng tussen Arnhem en Doetinchem.

Overigens zijn er ook enkele tientallen meldingen binnengekomen over volle bussen. Die komen onder meer uit Zwolle, Tilburg, Heerlen en Rotterdam. Vaak houden de volle bussen volgens Rover verband met een onderwijsinstelling die door de bus wordt aangedaan.