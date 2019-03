Rover: spoorstaking is disproportioneel

Rover noemt de korte werkonderbreking maandagochtend vroeg op het spoor disproportioneel. De belangenvereniging vindt dat reizigers in principe nooit de dupe mogen zijn van stakingen. „In dit geval gaat de staking niet eens over het openbaar vervoer maar over pensioenen”, aldus directeur Freek Bos.

Vanaf het begin van de dienstregeling tot aan 07.06 uur rijden er maandag geen treinen door de door CNV, FNV en VVMC uitgeroepen werkonderbreking. De spoorbonden eisen dat de pensioenleeftijd gehandhaafd blijft op 66 jaar. Als symbolische verwijzing naar de pensioenleeftijd wordt het werk op het spoor om 06.00 uur 66 minuten neergelegd.

„Ov-bedrijven hebben niets te zeggen over de pensioenleeftijd maar het is de ov-reiziger die nu de dupe wordt van deze staking”, aldus de directeur.

Rover denkt dat de werkonderbreking nog een groot deel van de dag gevolgen zal hebben voor de reizigers. „Als de opstart van de dienstregeling goed gaat, pluk je daar de hele dag de vruchten van, maar wordt die aan het begin van de dag verstoord, dan werkt dat nog heel lang door in de treinenloop in het hele land”, aldus Bos.

„Treinen en personeel staan na de staking op de verkeerde plek waardoor de reiziger nog lang te maken kan krijgen met uitval, vertraging en kortere treinen.” Rover roept de bonden op om ervoor te zorgen dat reizigers maandag gewoon op het werk of op school kunnen komen.