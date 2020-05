Rover: snel strategie om openbaar vervoer naar normaal te krijgen

Rover wil dat er snel een exitstrategie komt waarmee het openbaar vervoer de komende tijd weer stapsgewijs terug kan keren naar een normale situatie. De reizigersvereniging vraagt in een brief aan de Tweede Kamer om de reiziger perspectief te bieden.

Vanaf 1 juni gaat het openbaar vervoer weer volgens de normale dienstregeling rijden, maar met veel beperkingen. „Terwijl Nederland langzaam weer in beweging komt, blijft de ov-reiziger stilstaan. Ook deze mensen hebben een stip op de horizon nodig”, schrijft Rover-directeur Freek Bos aan de Tweede Kamer. Rover wil dat het ministerie met criteria komt om versoepelingen in het openbaar vervoer mogelijk te maken.

Rover pleit voor extra capaciteit in het openbaar vervoer om zoveel mogelijk mensen te kunnen vervoeren, bijvoorbeeld door de inzet van touringcars. Hiervoor is ook financiële steun aan de ov-sector nodig. Omdat deze steun niet loskomt, ziet Rover dat de ov-sector vooral vasthoudt aan het weghouden van reizigers. „Regionale overheden, vervoerders en ov-reizigers worden belemmerd in het vinden van oplossingen door onvoldoende regie, tempo en slagkracht van de rijksoverheid”, schrijft Rover.