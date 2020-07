Rover: reiziger wil betere handhaving mondkapjesplicht in ov

Bij een speciaal meldpunt van reizigersvereniging Rover hebben tot nu toe vijfhonderd mensen een klacht ingediend over de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer. Ruim vier op de tien klachten komen van reizigers die om verschillende redenen (o.a. benauwdheid) tegen het dragen van een mondkapje zijn.

Ruim een kwart klaagt erover dat medereizigers geen mondkapje dragen of niet op de juiste manier. Deze meldingen nemen de laatste tijd toe, aldus Rover. Steeds meer reizigers vragen dan ook of de mondkapjesplicht beter kan worden gehandhaafd, bijvoorbeeld omdat ze zich zorgen maken over hun eigen gezondheid of die van zwakkere familieleden.

De reizigersvereniging begon het ‘meldpunt corona en openbaar vervoer’ op 2 juni. Dat was de dag dat het openbaar vervoer weer volgens de normale dienstregeling ging rijden na de lockdown.

Klachten over mondkapjes maken bijna driekwart van het totaal uit, gevolgd door klachten over het verplicht registeren van de fiets en de onmogelijkheid om ov-abonnementen te pauzeren.