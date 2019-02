Rover: Lopen, fietsen en OV moeten verdubbeld

Het aandeel van lopen, fietsen en openbaar vervoer in de dagelijkse reizigerskilometers moet verdubbeld. Dat stelt een coalitie van zeven maatschappelijke organisaties donderdag in een brief aan alle provinciale lijsttrekkers.

Met de brief willen de organisaties (Rover, Fietsersbond, Natuur & Milieu, Longfonds, Wandelnet, Milieudefensie en MensenStraat) de kandidaten voor de Provinciale Staten stimuleren om in te zetten op goede bereikbaarheid voor iedereen, maar wel met veel minder uitstoot.

Hoe Nederlanders zich verplaatsen heeft een forse impact op de leefomgeving en de volksgezondheid, staat in de brief. Ook legt mobiliteit een flink beslag op de ruimte en op de natuur.