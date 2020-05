Rover: Keuzedagen NS automatisch verlengd

De geldigheid van de NS-keuzedagen wordt automatisch verlengd, heeft NS aan Rover laten weten. Hiermee komt NS volgens de reizigersvereniging tegemoet aan de wens van veel oudere klanten.

Reizigers boven de zestig jaar met een voordeelabonnement kunnen zeven dagen per jaar gratis onbeperkt reizen tegen een extra betaling van 26 euro. Voorwaarde is wel dat elke twee maanden een dag gereisd wordt, maar dat is door de reisbeperkingen wegens het coronavirus niet mogelijk.

Tot dinsdag moesten keuzedagreizigers volgens Rover zelf contact opnemen met de NS-klantenservice om de geldigheid te laten verlengen. De vereniging ontving veel klachten over lange wachttijden.

Het systeem wordt zodanig aangepast dat gemiste keuzedagen geldig blijven tot en met 31 december 2020.