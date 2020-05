Rover bezorgd over alle regels in openbaar vervoer

Reizigersvereniging Rover is bezorgd dat er met het protocol dat de ov-sector heeft opgesteld een brij aan maatregelen ontstaat. Volgens de reizigersvereniging brengen de voorschriften geen duidelijkheid voor de reiziger. „We zien een enorme lappendeken aan maatregelen ontstaan, wat het vertrouwen in het ov niet ten goede komt”, stelt Rover-directeur Freek Bos.

Rover is teleurgesteld in het ov-protocol dat de sector later donderdag aan de Tweede Kamer stuurt. Zo is er geen besluit genomen over waar reizigers in bus of tram kunnen plaatsnemen en is het niet bekend of er extra capaciteit wordt ingezet. Ook is er nog weinig duidelijk over hoe de maatregelen rekening houden met reizigers met een beperking.

De reizigersvereniging had tijdens de besprekingen van het protocol tevergeefs gepleit voor uniformiteit bij de te nemen maatregelen en de communicatie daarover. „Vervoerders willen maatwerk leveren, maar dit leidt nu alleen nog tot verwarring”, concludeert Bos. Rover heeft de staatssecretaris al eerder opgeroepen de regie te nemen en blijft dit herhalen. „Het kan straks niet zo zijn dat in de gele trein andere leefregels zijn dan in de blauwe trein, dan wordt het voor reizigers onmogelijk deze na te leven.”