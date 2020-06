Rover: alternatief voor mondkapjes bij medische aandoening

Er moet een alternatief komen voor mensen die door een medische aandoening of beperking geen mondkapje kunnen dragen in het openbaar vervoer. Hiervoor pleiten reizigersvereniging Rover en Ieder(in), de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte. Reizigers met onder meer longproblemen of met andere fysieke beperkingen aan bijvoorbeeld handen en armen moeten het openbaar vervoer nu noodgedwongen mijden omdat zij geen mondkapje kunnen dragen, aldus de organisaties.

Rover zegt dat bij haar Meldpunt corona en ov veel meldingen zijn binnengekomen van reizigers die om medische redenen geen voorgeschreven mondkapje kunnen dragen. In tegenstelling tot veel Europese landen, geldt in Nederland geen uitzondering op de mondkapjesplicht om medische redenen. Rover heeft samen met Ieder(in) de verantwoordelijke ministeries gevraagd om een ontheffing bij bijvoorbeeld een medische verklaring. „Iedereen moet een noodzakelijke reis met het openbaar vervoer kunnen maken, maar mensen die geen mondkapje verdragen zitten nu noodgedwongen thuis”, stellen Rover en Ieder(in). De organisaties pleiten ervoor dat mensen zelf een passend alternatief kunnen kiezen, zoals bijvoorbeeld een spatscherm.

Volgens Rover gaat 60 procent van de meldingen die bij het meldpunt binnenkomen over mondkapjes. Veel reizigers vinden het dragen van een mondkapje benauwend en naar. Anderen klagen juist over andere reizigers en ov-medewerkers die het kapje niet dragen.