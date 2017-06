Rouw en vlaggen halfstok in Hoevelaken op dag uitvaart Romy

Op de dag van de uitvaart van de 14-jarige Romy hangen in en om het dorp Hoevelaken de vlaggen halfstok. Veel naasten en dorpsgenoten namen deel aan de rouwstoet. De route eindigde bij de begraafplaats.

De ceremonie vond in besloten kring plaats op de protestantse begraafplaats.

Voorafgaand aan de begrafenis reed de rouwstoet door de plaats. Langs de route stonden veel belangstellenden. De kist met het lichaam van het meisje stond op een witte koets die werd getrokken twee paarden.

Veel inwoners hadden de vlag halfstok gehangen. Een aantal winkeliers hielden tijdens de uitvaart hun deuren gesloten.

Romy werd begin deze maand dood gevonden in een sloot in Achterveld. Een jongen van veertien, schoolgenoot van Romy, uit Lunteren heeft bekend haar seksueel te hebben Het lichaam van het meisje werd gevonden in een sloot in Achterveld. Ze bleek te zijn misbruikt en door een misdrijf om het leven te zijn gekomen. Een 14-jarige verdachte heeft bekend.