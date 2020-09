Rouvoet waarschuwt voor op eigen houtje testen personeel

GGD-GHOR-voorzitter André Rouvoet vindt het een slechte ontwikkeling dat organisaties als de politie en basisscholen vanwege de lange wachttijden bij de GGD eigen initiatieven opstarten om hun personeel te laten testen op corona. „Er ontstaat een foutief beeld dat er een andere commerciële markt is. Het gaat soms om dezelfde materialen waarvan we al een tekort hebben bij de GGD-teststraten. We concurreren nu met elkaar over dezelfde testmaterialen”, zegt Rouvoet in Spraakmakers op NPO Radio 1.

Het enige verschil is volgens hem dat er op de commerciële markt een hogere prijs betaald wordt. „Nu krijgen wij soms minder dan afgesproken.”

Rouvoet, sinds augustus voorzitter van GGD-GHOR (de koepel van 25 regionale GGD’en), zegt ook dat als het percentage besmettingen blijft oplopen, daar niet tegenop valt te testen.

Het tekort aan testmateriaal en te krappe laboratoriumcapaciteit is volgens hem de reden dat opschalen van teststraten of callcenters zinloos is. „Je kunt wel teststraten openen, maar als er vervolgens niet getest kan worden, heb je daar niks aan.”