Rouvoet stopt bij Zorgverzekeraars Nederland

André Rouvoet vertrekt als voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Hij wordt opgevolgd door Dirk Jan van den Berg per 1 februari 2020. De maximale benoemingstermijn van acht jaar zit er dan op voor de oud-leider van de ChristenUnie.

Van den Berg is nu bestuursvoorzitter van bloedbank Sanquin. Daarvoor was hij onder meer voorzitter van het college van bestuur van TU Delft, ambassadeur in China, vertegenwoordiger voor Nederland bij de Verenigde Naties en secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken.