Routes naar Waddeneilanden worden niet afgesloten

De Veiligheidsregio Fryslân is niet van plan om toegangswegen naar de veerponten naar Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog af te sluiten om toeristen te weren. Toezichthouders houden wel scherp in de gaten of het op de parkeerplaatsen en bij de terminals van de veerboten niet druk wordt. In dat geval volgen misschien alsnog maatregelen.

Dat zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio donderdag in een vooruitblik op de voorspelde fraaie zondag en het paasweekeinde daarna. „De Wadden zijn geen verboden gebied”, zegt hij. „Maar wie de Wadden liefheeft, blijft weg. Er is ook niks te doen op de eilanden, vrijwel alles is dicht.”

Texel valt onder de Veiligheidsregio Noord Holland Noord. Die kon donderdag nog niet zeggen of er extra maatregelen worden genomen. Op Texel is opbouw van of verblijf in een strandhuisje verboden, omdat die te dicht bij elkaar staan. Op de eilanden mogen toeristen nog wel overnachten op campings en in huisjes, als ze maar eigen sanitaire voorzieningen hebben.