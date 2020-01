Rotterdamse wethouder pleit voor lokaal quotum statushouders

De Rotterdamse integratiewethouder Bert Wijbenga (VVD) wil een lokaal quotum voor het aantal statushouders dat de stad jaarlijks opneemt. Wat hem betreft ligt dat op 640 vluchtelingen, een op de duizend inwoners. Dat zegt Wijbenga, die naar eigen zeggen de eerste wethouder is die een concreet quotum noemt, in een interview in NRC.

„Als iemand mij zegt: het is asociaal dat jij een grens stelt, dan zeg ik: het is asociaal géén grens te stellen. Want dan zeg je eigenlijk dat het allemaal wel kan en dat het wel goed komt.” Volgens Wijbenga brengt onbegrensde immigratie risico’s met zich mee voor gemeenten en vluchtelingen en legt het druk op sociale woningen, onderwijs en zorg. Gemeenten moeten daarom zelf de regie krijgen over de instroom van vluchtelingen.

CDA-minister en vicepremier Hugo de Jonge zei ruim een week geleden dat hij de huidige aantallen immigranten te hoog vindt. Hij stelde dat het kabinet er een maximum aan moet stellen, maar hoeveel wilde hij niet zeggen. Wijbenga vindt dat een volgend kabinet zich moet uitspreken voor een quotum. „Het heeft ook een belangrijke impact richting Europa. We zullen als land dan zeggen: beste mensen, u kunt wel denken in Europa dat ú bepaalt, maar we hebben zelf ook een grens van wat maatschappelijk verantwoord is.”