Rotterdamse vrouw mag Turkse cel uit

Een 31-jarige vrouw uit Rotterdam en haar baby, die sinds april vastzitten in Istanbul, mogen de cel verlaten. De vrouw heeft wel een uitreisverbod gekregen en een wekelijkse meldplicht. Haar advocaat laat weten dat er weinig bewijs tegen zijn cliënt was, maar dat er nog onderzoek naar haar telefoon moet worden gedaan.

De vrouw zit vast omdat ze wordt verdacht van deelname aan een terroristische organisatie. Ze was vrijwilliger bij een Koerdische stichting in Nederland, die volgens Turkije gelinkt is aan de Koerdische PKK.

„Als er geen belastend materiaal op de telefoon wordt gevonden, dan denkt haar Turkse advocaat dat ze vrijkomt”, zegt Hans Langenberg, de Nederlandse advocaat van de Rotterdamse.

Langenberg was net als meerdere familieleden van de vrouw naar Istanbul gereisd om haar bij te staan. „Haar familie blijft voorlopig bij haar en haar baby in Istanbul.” De vrouw en haar baby maken het goed volgens Langenberg. „Ze hield een emotioneel betoog tijdens de zitting en was enorm opgelucht toen ze hoorde dat ze vrij mocht komen. Net als haar familie en het ambassadepersoneel.”