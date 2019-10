Rotterdamse voor proces uit Turkije gevlucht

De Rotterdamse vrouw die dit jaar enkele maanden is vastgehouden in Istanbul op verdenking van deelname aan een terroristische organisatie, is naar Nederland gevlucht. Ze zal haar rechtszaak in Istanbul, die donderdag is gepland, niet zelf bijwonen. Dat hebben haar advocaten in Utrecht dinsdag bekendgemaakt.

Rojda A. en haar baby werden in april vastgezet in Istanbul. In juli mochten zij de de cel verlaten op voorwaarde dat ze in Turkije bleef en zich wekelijks meldde. Volgens haar advocaten heeft ze haar rechtszaak daar niet willen afwachten en is ze illegaal uitgereisd, „niet omdat zij iets te verbergen heeft maar door de situatie waarin zij zich bevond”.

De Rotterdamse was vrijwilliger bij een Koerdische stichting in Nederland, die volgens Turkije gelinkt is aan de verboden Koerdische PKK.

De rechtszaak in Istanbul zal worden bijgewoond door de Turkse advocaat van A.