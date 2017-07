Rotterdamse vishandel wint AD-Haringtest

De Rotterdamse vishandel Ruud den Haan heeft de Nationale Haringtest van het AD gewonnen. „Hier kun je alleen maar van dromen,” zegt Christian den Haan vrijdag in de krant. De afgelopen jaren scoorde de winkel van de gebroeders Den Haan al steeds minstens een 9 in de jaarlijkse keuring. Deze keer kregen de haringen een 10 van de testers.

De tweelingbroers Robert en Christian zijn al de vierde generatie die in de vishandel zit. Als in 2000 hun vader Ruud plotseling overlijdt, geven zij beiden hun studie op om de zaak te runnen. Op een korte onderbreking in 2006 na zijn zij sindsdien fulltime tussen winkel en visafslag te vinden, met hun derde zakenpartner Seth van Dienst.

De kwaliteit van de geteste haringen was dit jaar hoog, met een eindcijfer van 8 of hoger voor maar liefst 48 van de 148 bezochte verkooppunten. Daar staat tegenover dat 31 haringverkopers niet verder kwamen dan een score van 2,5 of lager. Zaterdag publiceert het AD de volledige lijst.