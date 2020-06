Rotterdamse Van Brienenoordbrug krijgt opknapbeurt vanaf 2025

De verouderde Van Brienenoordbrug in Rotterdam wordt vanaf 2025 opgeknapt, meldt Rijkswaterstaat. Bij de ingrijpende renovatie wordt de boogbrug in de richting van Dordrecht vervangen door een nieuwe. De oude boogbrug wordt na renovatie weer gebruikt om het exemplaar in de andere richting, naar Den Haag, te vervangen.

Ook worden bewegende delen van de brug gerenoveerd en krijgt de brug nieuwe bedienings- en besturingssystemen. De kleppen van de brug in de richting van Den Haag worden vernieuwd.

Het werk gaat plaatsvinden in de zomervakanties van 2025, 2026 en 2027. Daardoor moet het verkeer zo min mogelijk overlast ondervinden.

Dagelijks passeren volgens minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat een kwart miljoen voertuigen de brug. De minister, die zelf in Rotterdam woont, noemt de brug, die in 1965 werd geopend, „een icoon voor de regio”.

Rijkswaterstaat schat de kosten van de renovatie voorlopig op tussen 380 miljoen en 600 miljoen euro.