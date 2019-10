Rotterdamse trams rijden op groene stroom

De trams en metro’s van het Rotterdamse openbaarvervoerbedrijf RET gaan geheel op in Nederland opgewekte groene stroom rijden. Het OV-bedrijf sloot daarvoor donderdag met Eneco een overeenkomst. Het eveneens in Rotterdam gevestigde energiebedrijf gaat jaarlijks 135 miljoen kWh leveren aan de RET - het equivalent van het verbruik van circa 43.000 huishoudens.

Eis van de RET bij de aanbesteding van het energiecontract was dat er opwekkingscapaciteit in Nederland zou worden bijgebouwd en niet uit het buitenland zou komen. Zo worden er onder andere zonnepanelen gelegd op remises en metrohaltes en gelijk gekeken of de buren ook ervan kunnen profiteren.

„De RET helpt ons om te investeren in nieuwe duurzame projecten, zoals windparken op land en zee”, aldus Hans Peters van Eneco, donderdag in een korte toelichting. „Daarmee draagt zij ook daadwerkelijk bij aan de groei van duurzame energie in Nederland.” Uiteindelijk hebben de twee bedrijven de gezamenlijke ambitie om in 2030 meer duurzame energie op te wekken dan de RET verbruikt.

Een andere pijler van het duurzaamheidsbeleid van de RET is de overgang naar busvervoer zonder vervuilende uitstoot. In 2030 zijn alle bussen emissievrij. Op 15 december gaan de eerste 55 zero-emissiebussen rijden.