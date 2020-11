Rotterdamse supermarkt voor derde keer dit jaar overvallen

Een supermarkt in Rotterdam is dinsdagavond voor de derde keer dit jaar overvallen, meldt de politie woensdag. Het gaat om een supermarkt aan de Voorschoterlaan in de Rotterdamse wijk Kralingen.

Rond 19.50 uur stond een man aan de kassa die geld eiste van een 19-jarige kassière. Hij dreigde daarbij met een voorwerp waarvan niet duidelijk is geworden wat het was. Nadat hij een klein geldbedrag kreeg, ging hij ervandoor. Een winkelmedewerker ging nog achter hem aan, maar raakte hem buiten kwijt. Hij verdween waarschijnlijk in de richting van de Avenue Concordia.

Het is de derde keer dit jaar dat de winkel te maken krijgt met een overval. De vorige overvallen waren op 25 oktober en 17 juli. „Het spreekt voor zich dat dit grote impact heeft op de medewerkers van de winkel”, aldus de politie, die op zoek is naar de dader(s).