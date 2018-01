Rotterdamse straten zijn „een zooitje”

Overvolle ondergrondse vuilcontainers, containers waar het vuil naast gezet wordt en grofvuil dat overal op straat rondslingert. Steeds meer Rotterdammers ergeren zich aan deze viezigheid in hun straten, zo blijkt uit cijfers van de gemeente Rotterdam.

In een jaar tijd is het aantal klachten bij de gemeente over de ‘naastplaatsingen’ verviervoudigd van 5000 naar 20.000 in 2017. Wethouder Joost Eerdmans (Buitenruimte) moest zich tijdens een spoeddebat in de gemeenteraad verantwoorden over deze explosie van klachten. Jaarlijks wordt er 200.000 keer iets illegaal bij een container gedumpt.

Volgens Eerdmans is de stijging van de klachten voor een belangrijk deel te verklaren door de introductie van de Buitenbeter-app waarmee burgers via hun smartphone een melding kunnen doen van gedumpt grofvuil of overvolle containers. Recente metingen zouden aangeven dat het juist in vrijwel heel Rotterdam schoner is geworden.

De oppositie nam daar geen genoegen mee. „Het is gewoon een zooitje op straat”, zei Jan-Willem Verheij (VVD). De partij is een speciale website begonnen www.ikwilgewooneenschonestraat.nl waar burgers foto’s kunnen sturen van vuildump. Nu al staan er tientallen recente ’troepfoto’s’ op de site.

Binnenkort worden de ondergrondse containers uitgerust met een sensor die kan doorgeven wanneer de container vol is. Toch is daarmee het probleem nog niet verholpen vreest de wethouder. „Het is de mentaliteit. Mensen zetten het gewoon naast de container omdat ze te lui zijn om een doos klein te maken of naar het grofvuil te rijden.”