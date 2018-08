Rotterdamse scholen en Erasmus MC vragen om rookvrije straten

Twee scholen en een ziekenhuis in Rotterdam willen roken op straat in de ban doen. Rector Jacques van Hoof van het Erasmiaans Gymnasium, een van de initiatiefnemers van het verbod, over de plannen.

„We willen een gezond gebied creëren voor onze leerlingen”, zegt de Rotterdamse rector. „Een zone op straat waar niemand last heeft van sigarettenrook.”

De directie van het Erasmiaans Gymnasium vond aansluiting bij de buren: de Hogeschool Rotterdam en het Erasmus MC. „Het terrein van de hogeschool is al rookvrij. Rokers wijken nu echter uit naar gebieden in de buurt waar roken nog wel toegestaan is. Op die manier belasten we elkaar als scholen en ziekenhuis.”

Voor de zomervakantie vroegen de drie instellingen in een brief aan de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb om een rookverbod in de Wytemaweg en de Zimmermanweg. De belangrijkste drijfveer voor de scholen en het ziekenhuis is de gezondheid van kwetsbare groepen: patiënten en leerlingen.

Het Erasmiaans Gymnasium voert al een antirookbeleid. In de school en op het schoolplein mag niet gerookt worden. „Leerlingen staan nu voor de school achter strepen te roken. Het is lastig om te controleren of ze binnen die lijnen blijven. We voeren een ontmoedigend beleid rondom roken, maar er zullen helaas altijd leerlingen blijven die roken.”

Als de gemeente Rotterdam het rookverbod uitvaardigt, betekent dit dat rokers voortaan een straat verder moeten lopen voor ze hun sigaretje kunnen opsteken. De leerlingen van het Erasmiaans Gymnasium komen op die manier een flink eind buiten het schoolterrein. Volgens Van Hoof is dit „niet zo’n groot probleem.” „Leerlingen –behalve eersteklassers– mogen nu al van het schoolterrein af tijdens de pauze. Het is niet zo dat rokende leerlingen op onveilige plekken komen.”

Na de zomervakantie gaan de gesprekken met de gemeente van start. Door een zogenaamde algemene maatregel van bestuur kan het rookverbod worden ingevoerd. De handhaving is volgens Van Hoof nog wel „ingewikkeld.” „In het Erasmus MC komen veel bezoekers. Er kunnen daar niet continu zes rookwachters rondlopen. Optreden van de politie geeft ook niet de uitstraling die we willen. Het idee is dat onze medewerkers zelf rokers gaan aanspreken op hun gedrag. Het gebied moet uitstralen dat roken niet mag.”

Volgens de Rotterdamse rector dienen medewerkers het goede voorbeeld te geven. „Het is raar als zij andere rokers op hun gedrag aanspreken en zich er zelf ook schuldig aan maken. Maar helaas kunnen we onze medewerkers niet verbieden om te roken.”

Het initiatief in Rotterdam past binnen de landelijke trend om roken steeds meer te ontmoedigen. In 2008 werd het rookverbod voor de horeca van kracht, per 2020 zijn rookruimtes verboden. In mei gaf staatssecretaris Paul Blokhuis bovendien aan dat hij ook roken op terrassen wil verbieden.