Rotterdamse raadslid Van Eikeren stapt op om verzekeringsfraude

Het Rotterdamse gemeenteraadslid Kevin van Eikeren (PvdA) stapt op na publicaties dat hij verzekeringsfraude heeft gepleegd. Dat heeft hij maandag laten weten.

„Ik heb mij schuldig gemaakt aan verzekeringsfraude”, zegt hij in een verklaring. „Door persoonlijke en financiële problemen heb ik dingen gedaan die niet mogen. Daar heb ik enorm veel spijt van. Ik heb dit gedaan, voordat ik gemeenteraadslid werd, en moet daarvoor op de blaren zitten en boete doen. Ik ben als persoon niet groter dan de PvdA. Via mijn werk en via tal van ander vrijwilligerswerk zal ik mij blijven inzetten voor Rotterdam.”

De fractie en het bestuur van de Rotterdamse PvdA zeggen begrip te hebben voor de beslissing van Van Eikeren het raadslidmaatschap neer te leggen. „Mensen maken fouten, en ook raadsleden zijn mensen. Kevin heeft een grote fout gemaakt en dat erkent hij ook. Hij is tot de conclusie gekomen dat zijn positie als raadslid niet houdbaar is. Voor de fractie en de PvdA Rotterdam is dit nieuws een hard gelag. We gaan Kevin en zijn inzet voor Rotterdam missen. We wensen hem al het beste in de toekomst”, stelt fractievoorzitter Co Engberts in een reactie.