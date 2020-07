Rotterdamse politiek en politie om de tafel over racisme

De Rotterdamse politiek gaat in gesprek met de politie en politie-vakbonden over onder meer racisme en het beschadigde vertrouwen tussen de eenheid Rotterdam en de gemeenteraad. Zowel de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb als de bonden en de politie zelf zeggen zich zorgen te maken over het klimaat binnen de Rotterdamse politie.

„Tegen misstanden binnen de politie moet worden opgetreden”, zei Aboutaleb donderdag in een raadsbijeenkomst naar aanleiding van racistische uitlatingen van Rotterdamse politieagenten gedaan in een WhatsAppgroep. „En we moeten oppassen dat onderbuikgevoelens niet de leidraad worden. Maar agenten moeten ook geen angst hebben om op te treden omdat ze dan de racismekaart te snel krijgen toegespeeld.” Aboutaleb heeft toegezegd de raad te informeren over de wijze waarop de signalen uit de discriminerende appjes door leidinggevenden van de politie zijn opgepakt.

Vorige week werd bekend dat justitie een strafrechtelijk onderzoek doet naar de strafbaarheid van de WhatsAppuitlatingen. Ook een intern politieonderzoek loopt nog.

Aboutaleb gaat helpen bij het organiseren van een gesprek tussen de fracties, politievakbonden en een delegatie van de Rotterdamse politie. Vorige week stemde een meerderheid van de gemeenteraad tegen een motie van Leefbaar Rotterdam met de titel ‘De Rotterdamse politie is niet racistisch’. Dat schoot politiebond ANPV in het verkeerde keelgat. In een open brief eiste de bond excuses van de gemeenteraad, omdat die door het verwerpen van de motie in de ogen van de ANPV uitspreekt dat het Rotterdamse politiekorps wél racistisch is. De ANPV spreekt van een „onwerkbare situatie”. De raad gaf donderdag aan wel degelijk achter de politie te staan, maar tegen racisme te zijn en hierover graag in gesprek te willen.

De Rotterdamse burgemeester gaat ook bij de nationale politie lobbyen om klachtenprocedures naar aanleiding van bejegening door agenten makkelijker te maken. Hij wil dat klachten voortaan ook mondeling kunnen worden ingediend, aangezien sommige Rotterdammers de taal niet voldoende machtig zijn om de klacht op papier te zetten of moeite hebben met het digitale klachtenformulier. Ook is Aboutaleb met de politie in gesprek om te kijken of er in de politie-opleiding meer aandacht voor een ethische benadering kan komen. Daarnaast kijkt hij of hulp nodig is bij het rekruteren van agenten om ervoor te zorgen dat de politie een betere afspiegeling is van de multiculturele Rotterdamse samenleving.