Rotterdamse politiek achter noodsteun aan Blijdorp

De noodsteun voor Diergaarde Blijdorp wordt breed gedragen door de Rotterdamse politiek, die vindt dat de Rotterdamse dierentuin niet ten onder mag gaan door een faillissement.

Blijdorp kampt met acute financiële problemen omdat de dierentuin door de coronacrisis miljoenen aan omzet misloopt. De diergaarde klopte bij de gemeente aan voor noodsteun en kreeg een lening van 10 miljoen euro toegezegd door het college. Terecht, vinden ook de Rotterdamse politieke partijen.

„Het omvallen heeft rampzalige gevolgen voor de bijdrage die Blijdorp levert aan de culturele en historische geschiedenis van onze stad. De dierentuin moet daarom behouden blijven”, aldus Duygu Yildirim van de PvdA. Deze partij pleitte eerder al voor een overbruggingskrediet.

In de commissievergadering woensdag waren er wel vragen over onder meer de voorwaarden en het juridische gedeelte van de lening en de bron van het geld. Dat is afkomstig uit de gemeentelijke verkoop van het belang in energiebedrijf Eneco. Wethouder Bert Wijbenga heeft toegezegd ook te kijken naar het sociale beleid van de aangekondigde reorganisatie die Blijdorp doorvoert om weer een gezonde bedrijfsvoering te krijgen.

De noodsteun voor Blijdorp wordt op 15 oktober behandeld door de gemeenteraad.