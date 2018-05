Rotterdamse opvang daklozen schiet tekort

Hoewel het college sinds 2017 bezig is de opvang voor daklozen te verbeteren laat de hulpverlening nog steeds te wensen over. Dat concludeerde de Rekenkamer Rotterdam woensdagmiddag in zijn rapport ”Niet thuis geven. Onderzoek opvang daklozen”.

Volgens de kamer geeft de gemeente nog te weinig gehoor aan haar wettelijke taak om eerste opvang te bieden aan alle Nederlandse daklozen en duurt het een halfjaar voordat daklozen kunnen doorstromen naar een kamer of woning. De helft van de daklozen haakt voor die tijd af.