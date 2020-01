Rotterdamse nachtraad moet nachtleven impuls geven

In Rotterdam is een onafhankelijke nachtraad in het leven geroepen om het nachtleven in de stad te stimuleren en beter te sturen. Deze zogeheten N8W8 R’dam adviseert de gemeente en ondernemers op thema’s als veiligheid en horecabeleid.

De oprichting van de stichting, die vrijdagavond haar visiedocument aanbood aan cultuurwethouder Said Kasmi, is een direct gevolg van de demonstratie Opstaan voor de Nacht in februari vorig jaar. Hiermee vroegen Rotterdammers aandacht voor het verschralende nachtleven in hun stad, die al jaren te kampen heeft met een teruglopend aantal clubs.

N8W8-initiatiefnemer Thys Boer: „Onze stad is een mooie zwaan geworden en wordt door bewoners, bezoekers en bedrijven beschouwd als een hip, jong en vrijdenkend alternatief op het dure en drukke Amsterdam. In het nachtleven liggen nog kansen om de stad haar nieuw verwonnen positie als aantrekkelijke woon- en werkstad te verstevigen.”

De gemeente Rotterdam zegt blij te zijn met de nachtraad. „We weten hierdoor beter wat er leeft bij culturele ondernemers in de nacht. We hebben met de raad één aanspreekpunt, waaraan we ook ons beleid kunnen toetsen”, aldus een woordvoerder.