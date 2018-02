Rotterdamse meisjes vaker om geld prostituee

Rotterdam maakt zich zorgen over het groeiende aantal tienerprostituees dat in de stad actief is. Dat zei wethouder De Langen van Jeugd donderdag in de gemeenteraad.

De toename in de prostitutie is vooral te zien bij tieners in de leeftijd van zestien, zeventien en achttien jaar. Steeds meer meisjes kiezen ervoor zichzelf aan te bieden als prostituee. De belangrijkste motivatie is geld verdienen, zo schetste CDA-wethouder De Langen. In 2017 ging het volgens hem niet om honderden, maar zeker wel om „zeker tientallen gevallen.” Hij gaf aan dat veel jongeren niet overzien wat de gevolgen zijn van het werken in de prostitutie.

Online

De tienermeisjes verkopen zichzelf tegenwoordig vooral online, zegt De Langen. Daarom is de politie in samenwerking met de gemeente actief op websites en sociale media om deze meisjes op te sporen en te helpen.

Met name in Rotterdam-Zuid speelt de problematiek. Jonge meisjes worden daar geronseld bij bijvoorbeeld scholen. Reden voor Rotterdam om bij deze locaties meer in te zetten op preventie, toezicht en voorlichting. Het aantal voorlichtingsgesprekken is volgens De Langen het afgelopen jaar toegenomen.

Dertienjarigen

Aanleiding voor de discussie was een artikel in De Telegraaf van maandag. Daarin stond dat justitie in Midden-Nederland zich zorgen maakt over meisjes die op steeds jongere leeftijd als prostituee werken. Meisjes van dertien jaar zijn geen uitzondering, zo gaf justitie aan. Jaarlijks worden enkele tientallen gevallen van prostitutie onder minderjarigen ontdekt. Volgens het openbaar ministerie gaat het om een groeiende trend.

Het CDA in Rotterdam wilde donderdag van de wethouder weten of dit ook in de Maasstad het geval is. De Langen gaf aan dat er in Rotterdam zelf geen gevallen bekend zijn van het inzetten van zeer jonge kinderen, zoals dertienjarigen. Wel is dat in de regio het geval. Het gaat volgens hem om minder dan vijf situaties per jaar.

De SP vroeg of er buiten het blikveld van hulpverleners nog veel meer prostitutie onder zeer jonge kinderen is. De Langen gaf aan dat daar geen signalen van zijn. Volgens hem is het aantal zeer jonge prostituees niet veel groter dan instanties melden.