Rotterdamse ‘Maastunnel of love’ met Valentijn

De Maastunnel in Rotterdam is in de aanloop naar Valentijnsdag omgetoverd tot een Tunnel of Love. Met 35.000 fluorescerende hartvormige stickers vormt het voetgangersdeel van de tunnel sinds dit weekend een oogverblindend visueel spektakel, zegt de gemeente. Vooral zondag trok de 580 meter lange liefdestunnel veel bekijks.

Het is een liefdesverklaring van een kunstenaarsduo aan alle inwoners van Rotterdam. „170 nationaliteiten die verbonden zijn door hun liefde voor de stad. Het is fijn om met dit project iets terug te kunnen doen voor Rotterdam”, aldus Pascal Zwart, een van de initiatiefnemers. De Rotterdamse Tunnel of Love is nog tot en met vrijdag, de dag na Valentijnsdag, te bezoeken.