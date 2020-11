Rotterdamse longarts: laat coronapatiënten herstellen bij naasten

„Neem als het kan je moeder in huis, want daarmee maken we bedden leeg.” Die oproep doet afdelingshoofd longgeneeskunde van het Erasmus MC Joachim Aerts aan naasten van coronapatiënten. Hij vraagt familieleden zich te ontfermen over patiënten die voldoende zijn hersteld om het ziekenhuis te kunnen verlaten, maar voor wie niet direct nazorg kan worden geregeld.

De arts legde woensdag tegenover RTV Rijnmond uit dat bijvoorbeeld revalidatiecentra, verpleeghuizen en de thuiszorg het zo druk hebben dat patiënten soms onnodig lang in het ziekenhuis blijven liggen. „Je ziet daar nu wachtlijsten ontstaan. Daardoor blijven mensen in het ziekenhuis liggen die daar niet horen te liggen”, schetst Aerts het probleem. „Daarmee verstopt eigenlijk de zorgketen, want als zo’n bed leeg is, kunnen wij weer iemand opnemen.”

„Heel goed” vindt de zoon van een ontslagen coronapatiënt die zijn moeder tijdelijk bij hem thuis verzorgt de oproep. „Als je de mogelijkheid hebt, waarom niet?”