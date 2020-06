Rotterdamse kunstinstelling Witte de With krijgt andere naam

Het Witte de With Centrum voor Hedendaagse Kunst in Rotterdam krijgt een nieuwe naam. De instelling reageert daarmee op een antiracismeprotest waarbij de gevel van de kunstinstelling in de Witte de Withstraat werd beklad met verf. Maar die actie is volgens een woordvoerder niet de enige reden, over een naamswijziging wordt al bijna drie jaar gesproken.

Leden van het Helden van Nooit-kunstcollectief voerden de actie uit in de nacht van donderdag op vrijdag. In een verklaring zeggen de activisten dat ze „onterechte helden in de juiste context willen plaatsen”. Witte Corneliszoon de With (1599-1658) was een vlootvoogd en werkte onder meer bij Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC).

De nieuwe naam van de kunstinstelling wordt later dit jaar bekendgemaakt en geldt officieel vanaf 27 januari 2021. „Die naamsverandering stond al langer vast, maar een datum was nog geprikt”, zegt de woordvoerder. „Voor veel van onze medewerkers, bezoekers en andere betrokkenen is dit een gevoelig onderwerp. Over de naamsverandering wordt al drie jaar gesproken in publieke forums en we hebben mensen uitgenodigd voor lunches om de dialoog aan te gaan.”

Wethouder Bert Wijbenga (buitenruimte) zei vrijdag dat de gemeente aangifte doet van de bekladding van de gevel van het kunstcentrum en die van het Piet Hein-standbeeld in Delfshaven en het beeld van Pim Fortuyn aan de Korte Hoogstraat, die door de actiegroep zijn geclaimd.